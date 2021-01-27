Полиция Закарпатья открыла уголовное производство по обращению Консульства Венгрии в городе Берегово.
По данным пресс-центра ведомства, сегодня, 27 января, в полицию обратились представители Консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами.
В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения. Следователи полиции по данному факту проводится расследование по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози «патріоті Украині» (мова оригіналу) 🤦🏻♂️— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021
Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові «Україна» не пояснити. pic.twitter.com/h6TAvd9rk4
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