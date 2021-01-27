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Полиция Закарпатья открыла уголовное производство по обращению Консульства Венгрии в городе Берегово.

По данным пресс-центра ведомства, сегодня, 27 января, в полицию обратились представители Консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами.

В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения. Следователи полиции по данному факту проводится расследование по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.   

 

 
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