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В Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии, сообщает Польское радио.

Сообщается, что дипломат уже неделю находится в одной из инфекционных больниц Варшавы. Данную информацию подтвердил вирусолог Кшиштоф Пирч.

Дипломат, заболевший опасным видом коронавируса, был доставлен в Польшу специальным самолетом. Его эвакуировали из Индии вместе с женой и четырьмя детьми, пишут СМИ. 

Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным Впервые его обнаружили в Индии.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 мая зафиксировано 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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