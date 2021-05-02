Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев к "сдержанному празднованию Пасхи". По его словам, это необходимо, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.
Об этом Степанов написал в Facebook.
Министр отметил, что правительство не вводило дополнительных ограничений на период пасхальных праздников, потому что «благодаря нашим совместным усилиям эпидемия пошла на спад».
«Давайте сделаем все, чтобы защитить себя и близких в этот день. Попросите ваших родственников пожилых людей остаться дома - сходите в церковь их и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь», - написал Степанов.
Он призвал избегать скоплений людей, а также праздновать в узком семейном круге.
«Впереди у нас будет еще много праздников. А сегодня - прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период», - добавил министр.
Напомним, ранее правительство Украины отказалось ужесточать карантин на Пасху, однако призвало проводить богослужения онлайн, а в случае посещения церквей - соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Освящать пасхальные корзины будут на улице в течение всего дня.
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