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Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев считает, что к взрывам на военных складах в Украине в 2014-2015 годах с высокой долей вероятности причастно российское ГРУ. Об этом Грозев заявил в субботу, 1мая, в эфире Еспресо.TV.

Участник расследования уверен, что после доказанной причастности ГРУ к взрывам в странах ЕС, подрывы складов в Украине, где у России была собственная агентурная сеть, однозначно могли быть связаны с внешней разведкой РФ.

Но на фоне последней информации о том, как были подготовлены взрывы складов боеприпасов в Чехии и Болгарии, в Bellingcat пришли к выводу о причастности России к взрывам на военных складах в Украине в 2014-2015 годах.

"Почерк достаточно стандартный и повторяется в каждом из взрывов: они всегда привозили с собой детонаторы дистанционного управления с электрической зарядкой, то есть могли активировать детонатор с мобильного позже, издалека. Но всегда сначала они вызывали на складах пожар. И во время пожара приводили в действие детонатор, чтобы это было похоже на простой пожар", – сообщил журналист, подчеркнув, что так делали во всех случаях со складами.

Напомним, что прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах и складах страны. У всех четырех взрывов одно сходство: все они были направлены на уничтожение продукции, которая якобы должна была вывозиться в Украину и в Грузию.
ForUm

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