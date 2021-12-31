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Сотни домов разрушены, десятки тысяч человек эвакуированы в результате сильных природных пожаров в американском штате Колорадо, стремительно распространившихся из-за мощного ветра. Из прерии огонь перекинулся на города, сообщает ВВС.

Пожары быстро распространяются в округе Боулдер к северу от Денвера. Власти не исключают, что будут жертвы.

Накануне около 30 тысяч человек в городах Луисвилл и Супериор к востоку от Скалистых гор и их окрестностях получили предписание немедленно покинуть свои дома. В Супериоре живет около 13 тысяч человек, в Луисвилле - более 18 тысяч, пишет Рейтер.

Огнем разрушено около 600 домов, а также отели, торговые центры и предприятия, сообщает Си-би-эс.

 По словам шерифа округа Боулдера Джо Пелле, стремительно распространяющийся пожар в прерии можно объяснить искрами от линий электропередачи и трансформаторов, снесенных сильным ветром и упавших на иссушенную засухой землю.

Именно сочетание ураганного ветра, скорость которого достигала 169 км/ч, и сильной засухи в регионе привело к самым разрушительным лесным пожарам в современной истории штата.

До сих пор самым мощным лесным пожаром в истории Колорадо был пожар 2013 года, когда были сожжены и разрушены 511 домов.

Губернатор штата Джаред Полис объявил режим чрезвычайного положения и выразил надежду на то, что погода изменится и ветер утихнет. Чрезвычайное положение позволяет привлечь дополнительные ресурсы и деньги, а также мобилизовать национальную гвардию штата.

Согласно прогнозу погоды, ослабление ветра ожидается в ближайшие часы, что должно позволить пожарным опережать своими действиями распространение огня.
ForUm

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