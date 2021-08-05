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Украинцев, которые отдыхают в турецкой провинции Мугла и оказались в непосредственной близости к зоне лесного пожара, эвакуировали из отеля морем.

Об этом рассказал консул Украины в Анталии Эмир Рустамов в комментарии Укринформу.

«Консульство Украины в Анталии постоянно отслеживает ситуацию с лесными пожарами и оперативно реагирует на запросы граждан Украины, которые оказались в сложной ситуации. Турецкая сторона быстро откликается на наши запросы и помогает. В случаях, когда эвакуация наземным транспортом невозможна, ее осуществляют морем. Тем не менее, призываю всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать все риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушуют лесные пожары», - сказал Рустамов.

Украинский дипломат привел пример спасения граждан Украины в провинции Мугла, в районе Мармариса. Консульство в Анталии вечером 2 августа получили обращение на «горячую линию» от граждан Украины, которые находились на отдыхе в отеле Voxx Marmaris Beach Resort, о приближении лесного пожара к гостинице. Консул Украины немедленно обратился к губернатору провинции Мугла, мэра города Мармарис, командующего Береговой охраны региона и генерального директора туристического оператора TUİ Türkiye. В течение получаса была осуществлена ​​эвакуация граждан Украины и других государств, которые жили в гостинице, морским транспортом. Эвакуированных украинцев переселили в гостиницу Fun & Sun Smart Voxx.

Напомним, с 28 июля по настоящее время в Турции взято под контроль 160 лесных пожаров в 34 провинциях. Сейчас горят леса в пяти провинциях, пожарные противодействуют 14 пожарам. Худшая ситуация в провинции Мугла, там пытаются потушить 7 лесных пожаров.
ForUm

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