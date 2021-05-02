В субботу в Украине было привито от коронавируса лишь 2 661 человека. Из них 30 получили вторую дозу вакцины. Такие данные утром в воскресенье, 2 мая, приводит Министерство здравоохранения Украины.

Всего прививки от коронавируса в стране получили уже 754 926 человек. Двумя дозами были привиты 290 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Больше всего прививок в субботу сделали в Николаевской (425), Донецкой (350), Одесской (287), Харьковской (216) и Сумской (190) областях. При этом ни одной прививки не сделали сразу в пяти областях - Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Луганской.

Количество прививок в регионах:

Как сообщалось, в пятницу сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 985 человек, при том, что днем ранее сообщалось о более, чем 73 тысячах вакцинаций.

г. Киев - 74 прививки;

Винницкая область - 74 прививки;

Волынская область - 40 прививок;

Днепропетровская область - 104 прививки;

Донецкая область - 350 прививок;

Житомирская область - 78 прививок;

Закарпатская - 83 прививки;

Запорожская область - 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 0 прививок;

Киевская область - 156 прививок;

Кировоградская область - 0 прививок;

Луганская область - 0 прививок;

Львовская область - 20 прививок;

Николаевская область - 425 прививок;

Одесская область - 287 прививок;

Полтавская область - 20 прививок;

Ровенская область - 140 прививок;

Сумская область - 190 прививок;

Тернопольская область - 0 прививок;

Харьковская область - 246 прививок;

Херсонская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 0 прививок;

Черкасская область - 127 прививок;

Черновицкая область - 83 прививки;

Черниговская область - 94 прививки.

Как сообщалось, в пятницу в Украине вакцинировали от коронавируса 49 985 человек, при том, что днем ранее сообщалось о более, чем 73 тысячах вакцинаций.