В субботу в Украине было привито от коронавируса лишь 2 661 человека. Из них 30 получили вторую дозу вакцины. Такие данные утром в воскресенье, 2 мая, приводит Министерство здравоохранения Украины.
Всего прививки от коронавируса в стране получили уже 754 926 человек. Двумя дозами были привиты 290 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Больше всего прививок в субботу сделали в Николаевской (425), Донецкой (350), Одесской (287), Харьковской (216) и Сумской (190) областях. При этом ни одной прививки не сделали сразу в пяти областях - Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Луганской.
Количество прививок в регионах:
Как сообщалось, в пятницу сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 985 человек, при том, что днем ранее сообщалось о более, чем 73 тысячах вакцинаций.
г. Киев - 74 прививки;
Винницкая область - 74 прививки;
Волынская область - 40 прививок;
Днепропетровская область - 104 прививки;
Донецкая область - 350 прививок;
Житомирская область - 78 прививок;
Закарпатская - 83 прививки;
Запорожская область - 20 прививок;
Ивано-Франковская область - 0 прививок;
Киевская область - 156 прививок;
Кировоградская область - 0 прививок;
Луганская область - 0 прививок;
Львовская область - 20 прививок;
Николаевская область - 425 прививок;
Одесская область - 287 прививок;
Полтавская область - 20 прививок;
Ровенская область - 140 прививок;
Сумская область - 190 прививок;
Тернопольская область - 0 прививок;
Харьковская область - 246 прививок;
Херсонская область - 50 прививок;
Хмельницкая область - 0 прививок;
Черкасская область - 127 прививок;
Черновицкая область - 83 прививки;
Черниговская область - 94 прививки.
Как сообщалось, в пятницу в Украине вакцинировали от коронавируса 49 985 человек, при том, что днем ранее сообщалось о более, чем 73 тысячах вакцинаций.
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