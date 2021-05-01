Украина договорилась об еще одном контракте с Pfizer. Будет доставлено еще 10 млн доз вакцины.
Об этом сообщил Минздрав.
Поставки вакцины ожидаются до конца текущего года.
«Мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года», - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 тыс. доз - Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.
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