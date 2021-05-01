Украина договорилась об еще одном контракте с Pfizer. Будет доставлено еще 10 млн доз вакцины.

Поставки вакцины ожидаются до конца текущего года.

«Мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года», - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 тыс. доз - Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.