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С 15 марта по 30 апреля пограничники и ВСУ проводили совместные учения по стандартам НАТО в рамках JMTG-U. Соответствующие сертификаты о прохождении подготовки получили 18 военнослужащих.

Подразделения комендатуры быстрого реагирования Сумского пограничного отряда и 24 ОМБр ОК "Запад" СВ ВСУ В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск прошли курс подготовки в рамках учений JMTG-U (Joint Multinational Training Group-Ukraine, Объединенной многонациональной группы по подготовке-Украина).

За эти два месяца пограничники научились отрабатывать вопросы управления действиями подразделений во время участия в оборонительных действиях с проведением контрнаступлений на направлениях вторжения противника и выполнения задач в ходе стабилизационных действий в районе ответственности.

В настоящее время 18 военнослужащих получили сертификаты о подготовке по стандартам НАТО (курс MDMP), в том числе 6 офицеров-преподавателей Национальной академии Госпогранслужбы. 12 слушателей факультета подготовки руководящих кадров ознакомились с особенностями применения пограничной комендатуры быстрого реагирования во время выполнения задач с подразделениями Вооруженных сил Украины.

С завершением учений организации и итоговом уровне подготовки подразделения руководство Международного центра миротворчества и безопасности предоставило оценку "готов".
ForUm

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