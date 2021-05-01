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С наступлением субботы, 1 мая, в Киеве завершился локдаун и начали действовать ограничения для «оранжевой» зоны карантина.

Часть ограничений снимают городские власти, остальные будут сняты благодаря выходу Киева из красной зоны из-за улучшения показателей заболеваемости COVID-19.

Столица перешла в "оранжевую" карантинную зону, а потому в городе ослабляется карантин. С 1 мая в Киеве разрешено:

перевозка пассажиров общественным транспортом (не более 50% от количества мест);
работа предприятий торговли, торгово-развлекательных центров;
работа рынков, ярмарок;
работа общепита (с 7:00 до 24:00, при условии соблюдения расстояния в 2 м между столами и не более 4 человек за столом, без банкетов и других массовых мероприятий);
работа спортивных залов, фитнес-центров (не более 1 человека на 10 кв. м, в бассейнах — не более 4 человек в одной дорожке для индивидуальных занятий или не более 6 человек — для спортивных тренировочных групп);
работа кинотеатров, других заведений культуры (с наполненностью залов не более 50% мест);
проведение массовых мероприятий (не более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов не более 50% мест).

От 5 мая в столице также возобновляется учеба в школах, детсадах, училищах и вузах. В городе будет восстановлен учебно-тренировочный процесс в спортивных сооружениях учреждениями физической культуры и спорта. Также в столице снова разрешено предоставление социальных услуг, работу ЦПАУ, Центров коммунального сервиса, отделов государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.

Напомним, Кличко обещает усиленно контролировать соблюдение карантина на Пасху.
ForUm

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