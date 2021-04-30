В Министерстве здравоохранения раскрыли детали получения Украиной вакцины от COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Об этом в комментарии УНИАН

сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

«В Евросоюзе есть несколько механизмов поддержки других стран. Во-первых, они являются большим донором программы COVAX, по которой мы уже получаем вакцины, а другой механизм называется EU Vaccine sharing mechanism - европейский механизм распределения вакцин, то есть это механизм перераспределения вакцин из ЕС», - рассказал он.

Иващенко пояснил, что Евросоюз закупает вакцины по условиям так называемого общего договора, по которому от имени всех стран, входящих в него, осуществляется заказ и получение вакцин.

Сейчас Украина получила возможность присоединиться к этому механизму перераспределения вакцин и присоединиться к уже заключенному договору на условиях, когда одна страна заказывает от имени Украины дополнительное количество доз, которые будут фактически поставляться сразу в Украину.

«Речь не идет о закупке вакцины, уже полученной в той стране, а речь идет о том, что они делают дополнительную заявку», - отметил замминистра.

По его словам, сейчас на финальной стадии находится заключение такого договора с Польшей, которая согласилась выступить заявителем на закупку для Украины 1,2 млн доз вакцины производства AstraZeneca.

Как уточнил Иващенко, вакцина будет произведена на одной из производственных площадок в Евросоюзе, которая сейчас еще точно не определена, а ее поставка запланирована на май-июнь этого года.

Он отметил, что на данный момент не может озвучить стоимость этой закупки, однако заверил, что она будет отвечать условиям, указанным в общем договоре ЕС с компанией AstraZeneca, и не будет отличаться от стоимости, которую платят страны ЕС.

Заместитель министра рассказал, что Украина уже около месяца ведет соответствующие переговоры, ведь такой механизм достаточно сложный, вводится впервые и требует тщательного юридического сопровождения.

«Для ЕС это также впервые такой большой формат, когда к их уже действующего соглашения вносится еще одна страна, которая не является членом ЕС. Но мы надеемся, что с использованием этого механизма мы сможем присоединиться к механизмам закупок», - отметил он.

В этих переговорах участвуют представители обоих государств, а также Еврокомиссии и производителя вакцины.

«Есть очень много регуляторных вопросов ..., логистических деталей, экономических деталей и условий поставки, но уже у нас финальный этап договора ...», - добавил Иващенко.

По его словам, сейчас на политическом уровне, в частности, на уровне премьер-министра Дениса Шмыгаля и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин ведутся коммуникации с ЕС, чтобы Украина и в дальнейшем могла взаимодействовать в этом вопросе таким образом.

«Сейчас будет первая поставка и, если механизм будет работать и все будет хорошо, то мы очень надеемся, что сможем принимать в нем участие и он будет распространен. Это, конечно, вопрос большого политического диалога», - считает Иващенко.

По его мнению, после наработки типового договора и определенного пакета документов в будущем этот процесс переговоров будет быстрее.

Также он уточнил, что полученная в рамках этого механизма вакцина будет распределена в зависимости от потребностей и состояния обеспечения Украины вакциной на момент поставки.

«Мы хотим, чтобы этот кейс стал успешным и были уже готовы и понятны алгоритмы того, как нам взаимодействовать ... Мы общались с послом Литвы по этому поводу, они также рассматривают вариант определенных поставок доз, но в целом следует понимать, что все страны ЕС пока имеют свои потребности по обеспечению внутренней вакцинации ... Поэтому пока мы ориентируемся на COVAX и на прямые переговоры с производителями», - подытожил он.