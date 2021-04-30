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На Полтавщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения чиновниками сжиженного газа госпредприятия АО «Укргаздобыча».

По предварительным оценкам СБУ, действия должностных лиц нанесли ущерб государству более чем 4 млн грн.

По данным предварительного следствия, общество реализовывало продукцию коммерческим структурам, которые побеждали в тендерах.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Укргаздобычи загружали емкости коммерсантов на 4-6 тонн больше, чем официально приобретенной продукции. Для прикрытия схемы организаторы подделывали официальную документацию госструктуры. Затем бизнесмены нелегально перепродавали топливо на АЗС в нескольких областях Украины.

По предварительным данным, только за первый квартал 2021 через коррупционную схему организаторы сделок похитили почти 200 тонн сжиженного газа на общую сумму почти 4 млн грн.

Правоохранители задержали дельцов «на горячем» во время загрузки двух автоцистерн на объекте АО «Укргаздобыча».

В ходе проведения следственных действий на рабочем месте и в местах проживания должностных лиц общества изъято: более 2,2 млн грн наличности; оборудование для «слива» сжиженного газа; черновую документацию по незаконно реализованной продукции; грузовые транспортные средства; 50 тонн сжиженного газа.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. По результатам их проведения причастным лицам планируется предъявить подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с Полтавской областной прокуратурой, СУ ГУНП в Полтавской области при содействии работников безопасности ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» и Управление полиции охраны в Полтавской области.
ForUm

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