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Народные депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №5449 об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.  

Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициировали документ 17 народных депутатов: 15 представителей «Слуги народа», внефракционный Александр Юрченко и представитель группы «За будущее» Антон Поляков.

Марченко назначен министром финансов в марте 2020 года.
ForUm

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