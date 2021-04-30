Народные депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №5449 об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Инициировали документ 17 народных депутатов: 15 представителей «Слуги народа», внефракционный Александр Юрченко и представитель группы «За будущее» Антон Поляков.
Марченко назначен министром финансов в марте 2020 года.
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