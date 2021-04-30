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По случаю Дня пограничника Украины президент Владимир Зеленский подписал указ № 182/2021 о награждении государственными наградами защитников украинской границы.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, за значительный личный вклад в дело охраны государственной границы, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины награды присвоены 11 пограничникам.

«Сегодня пограничник Украины - не только лицо страны, которое видят люди при пересечении государственной границы в пунктах пропуска. Это – прежде всего защитник государства, ответственный перед народом за незыблемость границы и ее безопасности», - отметил президент.

По словам Зеленского, пограничники одними из первых встали на защиту Украины в 2014 году, демонстрируя верность стране и несгибаемый дух. «Надежная охрана государственной границы зависит не только от современного оружия и техники, а прежде всего от людей, от их профессионализма, решимости и готовности защищать. Верю, что вскоре наши границы вновь станут мирными. Желаю украинским пограничникам профессиональных успехов, счастья и благополучия их семьям», - отметил он.
ForUm

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