Оккупационные власти Ялты решили с мая по октябрь отменить подачу воды по часам благодаря пополнению запасов.

Об этом сообщила глава оккупационной администрации города Янина Павленко.

«На сегодняшний день, после того как сошел снег, имеем 15 млн 999 тысяч метров кубических воды. В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим! Принимаем такое решение! С мая до октября будем подавать воду круглосуточно», - написала она в Facebook.

Сделать более длительные прогнозы пока сложно, отметила она.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровской водой, велось с 1961 по 1971 год. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного рыбоводства, но и в качестве источника централизованного водоснабжения. Украина перекрыла его в 2014 году после оккупации полуострова Россией. Киев заявляет, что вода из Днепра вернется в Крым только в случае его деоккупации. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова не обсуждается.