Скоростной поезд Интерсити+ «Бойкивский экспресс» №745/746 Киев - Славское осуществит свои первые рейсы после переименования 1 и 4 мая, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В первый же день после открытия продажи было реализовано около 10% билетов на первый рейс, пока билеты еще есть в продаже. Их можно приобрести через сайт booking.uz.gov.ua и официальный чат-бот Укрзализныци в Viber и Telegram, где цена будет наиболее выгодной.

Напомним, зимой по маршруту Киев-Славское курсировал «Лыжный экспресс», который пользовался большим спросом среди любителей активного отдыха благодаря удобному графику: из столицы на Бойковщину сейчас также можно доехать за 7 часов и уже после обеда наслаждаться отдыхом в горах.

Среди всех пассажиров рейса №745, которые будут направляться в Славское 1 и 4 мая, отдел туризма Славской общины случайным образом разыграет 10 эксклюзивных наборов бойковских сувениров - надо только сохранять свой бумажный или электронный билет до конца поездки.

Напомним, Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники для удобства и более безопасной рассадки пассажиров. Продажа билетов на 20 дополнительных поездов уже открыта.