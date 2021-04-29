Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко принес присягу члена Кабинета министров Украины.

Министр торжественно присягнул на верность украинскому народу с трибуны Верховной Рады, сообщает Укринформ.

«Я, Галущенко Герман Валерьевич, обязуюсь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, укреплять суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы человека и гражданина, заботиться о благосостоянии украинского народа, устойчивом демократическом развитии общества», - сказал чиновник.

Он добавил, что всегда открыт для обращений депутатов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил Германа Галущенко с назначением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также поздравил нового министра энергетики с назначением на должность.

«Министерство энергетики получило нового руководителя. Кандидатуру Германа Галущенко поддержали 305 народных депутатов. Поздравляем Германа Валерьевича в правительственной команде», - написал Шмыгаль в Телеграме.

Как ранее сообщал ForUm, 29 апреля Верховная Рада Украины назначила Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.