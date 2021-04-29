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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 940 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«940 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 30 человек. Всего за период пандемии в городе 4567 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 194 630», - сообщил Кличко.

Заболели 548 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 355 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет. А также 22 девочки от 25 дней до 17 лет и 15 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 86 больных коронавирусом, а также 255 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 784 человека. В общем коронавирус преодолел 122 831 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 180, в Соломенском - 154 и в Шевченковском - 142», - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 29 апреля зафиксировано 11627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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