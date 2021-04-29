Служба безопасности Украина разоблачила новый канал незаконного сбыта взрывчатых веществ, сообщает пресс-центр СБУ.

Житель Кировоградщины поставлял своим «клиентам» до 10 кг пороха в день. По предварительной информации, от нелегального бизнеса делец получил «прибыль» в миллионы гривен.

Проверяется информация об использовании этого пороха для подпольного производства боеприпасов.

По данным следствия, противоправную деятельность организовал житель Александрии Кировоградской области. Делец продавал оптовые партии пороха иностранного производства в разные регионы страны. Для поиска клиентов он использовал специализированные интернет-платформы и переправлял товар заказчикам через сервисы почтовой связи. Деньги за продажу взрывчатого вещества злоумышленник получал на банковскую карточку.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у подозреваемого более 100 кг иностранного взрывчатого вещества, реактивную противотанковую гранату, несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина и пистолет ТТ, почти 2 тыс. патронов различного калибра.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, прежде всего источников поступления пыли из-за границы.