ЕС не имеет рычагов и инструментов, чтобы остановить «Северный поток-2», так как этот проект является делом частных фирм и Германии, но он может распространить на этот газопровод действие законодательства ЕС в сфере энергетики, которое исключает его монопольное использование.

Об этом в среду в Брюсселе во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента, которое было посвящено рассмотрению действий Российской Федерации вокруг Украины, в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и атак российских спецслужб в Чешской Республике, заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

«В том, что касается «Северного потока-2». Да, это противоречивая инфраструктура. Европейская Комиссия уже заявила, что эта инфраструктура не приведет к диверсификации источников энергии в ЕС, хотя именно это является одной из задач нашего Энергетического Союза. Но это частный проект. Европейский Союз не имеет средств и инструментов, чтобы решить, что делать с «Северным потоком-2». Это дело частных фирм, это дело немцев», - сказал Боррель.

Он отметил, что в случае, если «Северный поток - 2» все же будет достроен и запущен в эксплуатацию, ЕС может потребовать, чтобы он действовал на принципах недискриминации и прозрачности, под адекватным регуляторным контролем, в соответствии с ключевыми положениями международного законодательства и энергетических законов ЕС.

«Я хочу напомнить вам о Газовой директиве (ЕС), которая вступила в силу пару лет тому назад, в мае 2019 года. Она относит к компетенции Евросоюза применение энергетического законодательства ЕС к проектам взаимосочетания, которые заходят на территорию ЕС из третьих стран. Это именно то, что мы собираемся делать», — заявил Боррель.

В то же время, отвечая на многочисленные запросы депутатов Европарламента об остановке «Северного потока - 2» как геополитического проекта России, Высокий Представитель ЕС выступил против применения санкций США против европейских фирм, участвующих в достройке трубопровода.

«Не спрашивайте меня о поддержке американских санкций против фирм, которые строят «Северный поток - 2». Я против экстерриториальных санкций, применяемых со стороны США где угодно... Мы должны сохранять сбалансированный подход», - сказал представитель ЕС.

Он отметил, что энергетический вопрос очень широко представлен в двусторонних отношениях между ЕС и Россией, и будет играть очень важную роль в будущем. Но российское руководство, которое демонстрирует довольно слабые достижения в сфере экономики, исповедует логику «экономики рантье», и это является частью проблемы.

По его словам, одной из причин, почему Россия ищет сближения с Китаем, является именно поиск альтернативных рынков сбыта российских энергоносителей.

«Если мы не будем покупать (в России) такое количество газа и нефти - кто это будет покупать? Никто другой не является настолько большим, чтобы заменить нас. Да, многие инфраструктуры должны быть построены с целью экспорта этой энергии (в Китай). Но этот альянс с Пекином, среди прочего, направлен на нечто большее, чем просто сжигать газ и нефть из России. Этот альянс с Пекином существенно изменит международный язык, в частности, по правам человека», - отметил представитель ЕС.

Напомним, по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте «Северный поток-2» или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом «Северный поток-2» на фоне угрозы санкций США.