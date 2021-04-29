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Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако агрессивные действия со стороны РФ будут иметь последствия.
Об этом говорится в обнародованном Белым домом тексте речи президента США Джо Байдена для выступления перед Конгрессом, передает УНИАН.

Байден отметил, что дал понять президенту Владимиру Путину, что, хотя США не стремятся к эскалации, их действия имеют последствия.

«Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - они сделали и то, и другое, и я ответил», - заявил Байден.

Он добавил, что Москва и Вашингтон «могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам» обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса», - указал президент США.

Он добавил, что выполнил свое обязательство созвать саммит по климату со всеми крупнейшими экономиками мира - от Китая и России до Индии и Евросоюза - в первые 100 дней президентства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сама определит «красную линию», за которую не позволит переходить другим странам.

В администрация Джо Байдена заявили, что не воспринимают лично агрессивные заявления Путина, в которых он угрожал странам за пересечение «красной линии» России.
ForUm

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