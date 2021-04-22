Администрация Джо Байдена не воспринимает лично агрессивные заявления Владимира Путина 21 апреля, в которых он угрожал странам за пересечение «красной линии» России.

Об этом шла речь на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не думаю, что мы принимаем лично то, что говорил президент Путин. У нас толстая кожа», – ответила она.

Также у Псаки спросили, считает ли Вашингтон эффективными недавно введенные против России санкции – учитывая новые протесты сторонников Навального и наращивание войск у границ с Украиной. На что пресс-секретарь заявила, что Белый дом придерживается позиции: у действий должны быть последствия.

«Мы никогда не ждем и не предвидим, что тот или иной набор санкций изменит поведение, но он посылает четкий сигнал о неприемлемости этого поведения, что его нельзя продолжать»,– отметила Псаки.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сама определит «красную линию», за которую не позволит переходить другим странам. «Надеюсь, что никому в голову не придет перейти в отношении России так называемую «красную черту», а где она будет проходить, - это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», - заявил Путин.