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Здоров'я

На Львівщині після відпочинку на озері Задорожньому захворіли 49 людей

На Львівщині після відпочинку на озері Задорожньому захворіли 49 людей

Після відпочинку на озері Задорожньому на Львівщині за медичною допомогою звернулися 49 людей, серед яких 42 дитини. Лабораторні дослідження підтвердили наявність ротавірусу у воді водойми.

Про це в етері Громадського радіо повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

За її словами, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні звернулися 37 людей, серед них 32 дитини. Ще 12 пацієнтів, зокрема 10 дітей, отримали медичну допомогу у закладах охорони здоров’я Стрийського району.

Як зазначила Іванченко-Тімко, майже 96% усіх хворих відпочивали на так званому громадському пляжі на території Тростянецької громади. Водночас офіційного пляжу та дозволу на купання у цій місцевості немає.

«Через сильну спеку люди масово йшли до водойми, попри відсутність дозволу на купання», — пояснила вона.

Перші лабораторні дослідження не виявили у зразках води та біоматеріалу вірусів чи небезпечних бактерій. Однак повторне тестування підтвердило ротавірусну інфекцію у чотирьох із дев’яти зразків біоматеріалу.

Згодом ротавірус також виявили у двох пробах води, відібраних у різних частинах озера.

За словами керівниці обласного центру контролю та профілактики хвороб, найімовірнішою причиною спалаху стало потрапляння ротавірусу у воду озера. Як саме відбулося забруднення, наразі встановлюють фахівці.

Вона також зазначила, що захворіли не всі відпочивальники, а переважно люди, які перебували у прибережній зоні однієї локації.

Наразі купання в озері Задорожньому заборонене. Через зниження температури повітря відвідувачів біля водойми майже немає.

Станом на сьогодні дев’ятьох пацієнтів уже виписали з лікарні. Решта продовжують лікування під медичним наглядом, їхній стан покращується.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЛьвівщинаГаличинаротавірусозеро Задорожнє
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