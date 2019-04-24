Управлением Службы безопасности Украины во Львовской области проводится проверка по факту распространения в сети интернет провокационного «опроса», в котором говорится о «перспективах региона» как «отдельного независимого государства» или «присоединения к другому государству», сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что согласно предварительным экспертным заключениям, указанный «опрос» содержит отдельные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины. В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас СБУ принимает меры для установления всех причастных к организации указанной провокации и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

«С учетом приобретенного спецслужбой опыта выявления и блокирования фактов деятельности российских спецслужб против Украины, в т.ч. направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране, призываем жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать распространению указанного «опрос», который очевидно является элементом вражеской пропаганды», – подчеркнули в ведомстве.