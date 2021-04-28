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В ночь на четверг, 29 апреля, в Украине еще будут наблюдаться заморозки. Но в следующие двое суток они прекратятся, а дневная температура поднимется до 14-19 градусов тепла.

Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, сообщает РБК-Украина.

«Еще ближайшей ночью в Украине будут заморозки, преимущественно на почве. Но на северо-востоке, это Сумская, Харьковская, Луганская, еще будут в воздухе этой ночью заморозки 0-3, 0-4 градусов мороза», - сказала она.

Как отметила Голеня, таким образом в ближайшую ночь заморозки ослабеют, «а в дальнейшем уже ожидаем повышения температуры как ночной, так и дневной».

По прогнозу Укргидрометцентра, ночная температура в следующие двое суток перейдет в диапазон 5-10 градусов. А дневная температура поднимется до 14-19 градусов тепла, на юге - до 20 градусов.

В пятницу, 30 апреля, с запада на восток пройдет атмосферный фронт. «Дожди будут в западных, северных, центральных областях, но не очень большие», - сказала синоптик.

«В субботу и воскресенье, 1-2 мая, можно ожидать более 20 градусов тепла. Это особенно южные, центральные и восточные области», - сообщила Голеня.
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