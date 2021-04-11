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В Киеве на улице Петлюры, 29 снесли историческое здание — дом Уткина.

Столичная прокуратура начала уголовное производство по ст. 356 УК Украины (самоуправство).

В рамках уголовного производства правоохранители осмотрели места происшествия, допросили в качестве свидетелей очевидцев и истребовали разрешительные документы по выполнению строительных работ.

Оценка законности действий застройщика будет предоставлена ​​после получения ответов от контролирующих инстанций.

10 апреля активисты организации Мапа Реновації сообщили, что дом сносят. Они вызвали полицию.
ForUm

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