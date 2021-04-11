В Киеве на улице Петлюры, 29 снесли историческое здание — дом Уткина.
Столичная прокуратура начала уголовное производство по ст. 356 УК Украины (самоуправство).
В рамках уголовного производства правоохранители осмотрели места происшествия, допросили в качестве свидетелей очевидцев и истребовали разрешительные документы по выполнению строительных работ.
Оценка законности действий застройщика будет предоставлена после получения ответов от контролирующих инстанций.
10 апреля активисты организации Мапа Реновації сообщили, что дом сносят. Они вызвали полицию.
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