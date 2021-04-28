Верховная Рада приняла закон №5175 «О внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке». Об этом сообщило информационное управление аппарата парламента.

Законом временно, сроком на пять лет, продолжается действие экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов со ставкой 58 евро/т.

Верховная Рада в сентябре 2016 поддержала введение пошлины на экспорт лома с целью стабилизации работы украинского ГМК. Согласно принятому тогда закону действие пошлины заканчивается в сентябре 2021 года.