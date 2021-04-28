также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: Один военный погиб, 4 – ранены 10
В Украине – 9590 новых случаев COVID за сутки 11
В Ривном адвокат ударил журналистку за попытку снять видео 10
В Карпатах нашли тело пропавшего в феврале туриста 30
Названо имя военного, погибшего вчера от пули снайпера на Донбассе 10
В Запорожье ребенок выпал из окна второго этажа детского сада 18
На Донбассе подорвался военный автомобиль: один боец погиб, трое – ранены 23
На Закарпатье в ДТП погибли 3 человека 12
Вчера оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня 15
Боевики совершили 12 обстрелов на Донбассе, потерь нет 245
Тела четырех людей обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области 24
Боевики на Донбассе девять раз открывали огонь 12
На Львовщине пограничники нашли микроавтобус с янтарем 15
В Черкасской области мужчина стрелял из пистолета во время езды 12
Боевики 20 раз нарушили «тишину» на Донбассе 16
На Ривненщине молния поразила двух людей, 15-летний парень в тяжелом состоянии 14
Во двор депутата на Херсонщине бросили гранату 17
На Николаевщине мужчина выстрелил в голову военному 48

27 апреля на Донбассе погиб боец из Волочиска Хмельницкой области Роман Гуляк. Об этом сообщается на странице городского совета в Facebook.

«Сегодня у нас ужасная новость. Наш земляк, волочищанин, бывший ученик Волочисского НВК Роман Гуляк, погиб, защищая нашу страну на востоке», - говорится в сообщении.

Следующие дни объявлены днями траура в общине.

Напомним, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
10
Теги