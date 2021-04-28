27 апреля на Донбассе погиб боец из Волочиска Хмельницкой области Роман Гуляк. Об этом сообщается на странице городского совета в Facebook.

«Сегодня у нас ужасная новость. Наш земляк, волочищанин, бывший ученик Волочисского НВК Роман Гуляк, погиб, защищая нашу страну на востоке», - говорится в сообщении.

Следующие дни объявлены днями траура в общине.

Напомним, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы.