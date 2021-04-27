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Верховная Рада 258 голосами приняла во втором чтении и в целом проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования».

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Закон направлен на обеспечение неотвратимости наказания лиц, которые совершили  уголовное преступление и с целью избежания уголовной ответственности выехали или находятся в других странах или на временно оккупированных территориях Украины. Проект закона зарегистрирован под №2164.
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