Верховная Рада 258 голосами приняла во втором чтении и в целом проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования».

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Закон направлен на обеспечение неотвратимости наказания лиц, которые совершили уголовное преступление и с целью избежания уголовной ответственности выехали или находятся в других странах или на временно оккупированных территориях Украины. Проект закона зарегистрирован под №2164.