Жесткие коронавирусные ограничения, которые власти Турции вводят с 29 апреля по 17 мая, не коснутся иностранных туристов, заявил журналистам во вторник министр туризма страны Нури Эрсой.

«Они могут свободно путешествовать со своими паспортами, посещать музеи и археологические памятники. Быть туристом в Турции сейчас выгодно», - цитирует министра агентство «Анадолу».

Эрсой добавил, что в летнем сезоне программа Safe Tourism Certification продолжит действовать, причем критерии для получения сертификатов безопасности станут для объектов, работающих с туристами, более жесткими. Он добавил, что все работники отрасли сейчас проходят вакцинацию, и к концу мая она будет завершена.

«Услуги в сфере туризма в Турции в этом году будут более безопасными, а контроль за ними будет лучше, чем прошлым летом», - сказал министр.

Он напомнил, что, по данным зарубежных посольств в Турции, уровень заболеваемости среди иностранных туристов, отдохнувших в стране, очень низок. «Это доказывает, что сертификация и принятые нами меры работают», - подчеркнул Эрсой.

Из-за быстрого распространения коронавируса власти Турции вводят новые, более жесткие ограничительные меры с 29 апреля по 17 мая. Кафе и рестораны будут работать только навынос, сетевые супермаркеты не будут работать по воскресеньям. Закрываются офисы и предприятия, за исключением компаний, которым разрешит работать МВД. Также будут запрещены поездки между регионами, для экстренных случаев нужно будет получать специальное разрешение.