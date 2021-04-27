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В связи с высокой заболеваемостью COVID-19 власти Турции решили ввести полный локдаун до 17 мая.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на решение, принятое по результатам заседания правительства Турции.

«Полный локдаун будет действовать с 19:00 29 апреля по 5:00 17 мая», - сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Полный локдаун предусматривает прекращение работы предприятий, кроме тех, перечень которых будет утвержден отдельно. Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме доставки.

На все поездки по стране потребуется разрешение, междугородный общественный транспорт будет работать заполненным на 50%. Очное образование будет приостановлено во всех учебных заведениях, закрываются детсады и ясли.

В Турции с 14 апреля действуют усиленные карантинные ограничения.

 
ForUm

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