Во вторник, 27 апреля, в Киеве под руководством главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака начат оперативно-стратегический сбор с руководящим составом ВСУ, сообщает пресс-служба ВСУ.

Мероприятие проходит при участии высшего военно-политического руководства государства, представителей центральных органов власти и сил обороны, представителей вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров и ведущих экспертов в области национальной безопасности.

«Учитывая агрессивную политику России, которая имеет целью уничтожение нашей государственности, наш выбор - это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины, которая бы обеспечила суверенитет и территориальную целостность Украины. Кремль любой ценой готов помешать реализации этих планов, рассматривая факт превращения Украины в процветающую независимую европейскую страну как прямую угрозу своему существованию. Для достижения своих целей Россия начала новый виток эскалации конфликта на временно-оккупированных территориях Украины и сохраняется угроза прямой агрессии против нашего государства», - отметил начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Оперативно-стратегический сбор как форма индивидуальной подготовки оперативного состава ВС Украины, направлен на углубление знаний участников по вопросам военного искусства, организацию и проведение мероприятий подготовки войск (сил) с учетом военных угроз национальной безопасности Украины, обмен опытом с представителями вооруженных сил стран-партнеров, тому подобное.

Участники сбора рассмотрят ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг ее границ, обсудят ряд вопросов по планированию и применению сил обороны.

Во время мероприятия руководящий состав ВС Украины и других военных формирований уделит внимание рассмотрению основных положений новых доктринальных документов, разработаны и внедрены в ВС Украины с учетом стандартов НАТО.

«Нам нужно быть готовыми к отражению вооруженной агрессии всем составом сил обороны, а также к созданию условий для ведения комплексной обороны. Войско Украины получило необходимые возможности и содержится в определенных степенях готовности. ВС Украины активно продолжают выполнять мероприятия реформирования и развития. Этот последовательный, комплексный и непрерывный процесс осуществляется с целью обеспечения способности войск (сил) адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы в военной сфере в условиях динамических и быстрых изменений среды безопасности», - отметил Корнийчук.