Руководительница партии «Голос» Кира Рудик отреагировала на заявление шоумена Сергея Притулы о готовности возглавить политсилу.

«Я горжусь тем, что партия «Голос» является партией, приобщающей людей к политике. Господин Притула с нами полтора года. За это время у него было много разных амбиций: быть депутатом Киевсовета, быть мэром, быть членом политсовета, потом он снова возвращался к своей шоубизнесовой карьере, потом он хотел делать, кажется, свою партию, теперь он хочет возглавить «Голос». Конечно, это хорошо, что у человека в партии «Голос» есть такие активные амбиции. В то же время должна отметить, что мы будем действовать исключительно в соответствии с нашими процедурами: наш съезд состоится, как и запланировано, в середине лета, и он решит, имеют ли эти амбиции право на существование», - сказала Рудик в комментарии Радио Свобода.

По словам руководительницы «Голоса», на предыдущем съезде партии она получила 90 процентов поддержки и, по ее мнению, сейчас эта поддержка сохраняется.

«У нас есть определенные политические амбиции у людей. Это, конечно, очень хорошо, потому что партия должна состоять из амбициозных, активных людей. У нас в партии люди из шоу-бизнеса, которым мы очень благодарны (как, например, Святославу Вакарчуку), ведут за собой людей. Но партийная работа – это не выступления в клубах, не выступления на стадионах, это – системная, тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется», - считает Рудик.

По ее словам, все процессы, которые сейчас происходят в партии, является «болезнью роста» и обязательно пройдут.

Рудик также отметила, что разногласий по ценностным ориентирам в «Голосе» сейчас нет.

Накануне шоумен, волонтер и партиец «Голоса» Сергей Притула в интервью РБК-Украина заявил, что хочет стать новым главой партии, членом которой он является.

С марта прошлого года партию возглавляет Кира Рудик, которая сменила на этом посту Святослава Вакарчука.

Недавно 10 из 20 депутатов фракции «Голос» выступили с открытым письмом, в котором призвали переизбрать руководство партии.