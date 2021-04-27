Укрзализныця восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования, движение в которых было временно ограничен из-за локдауна, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас карантин - запрет высадки и посадки пассажиров - действует только в Житомирской области.

В компании напомнили, что отмена и восстановление остановок поездов из-за карантина осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Укрзализныця еще раз подчеркивает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношение масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци.