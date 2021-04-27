С 28 апреля в Украине будут работать 2127 пунктов прививки для иммунопрофилактики против COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.

Все они образуются при поставщиках медицинских услуг и оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

Сейчас в пунктах прививки начинается вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку можно записаться через семейного врача или регистратуру ближайшего к вам пункта прививки, адрес и телефон которого можно найти на сайте о вакцинации против COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Для иммунизации используют вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.