Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой специализировались на незаконной переправке иностранцев и украинцев в страны ЕС, а также изготавливали поддельные паспорта европейских государств и трудовые контракты в Евросоюзе, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группировка действовала в течение последних 3-х лет. Ежемесячно «услугами» пользовалось от 5 до 10 клиентов. Стоимость одного поддельного паспорта составляла $2,5 тыс., стоимость «липового» трудового контракта от 600 до 800 американских долларов.

Правоохранители в ходе спецоперации задержали на Киевщине, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, «на горячем» организатора преступной схемы. Он передавал иностранцам два поддельных паспорта одной из стран ЕС. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

В ходе следственных действий по месту жительства участников группировки, адресами изготовления и хранения поддельных документов в Черкасской и Закарпатской областях изъяты поддельные паспорта и трудовые контракты, средства связи и черновые записи, наличные, вероятно полученные преступным путем, другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении еще 3 участникам группировки подозрений в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой и из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.