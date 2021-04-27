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Соединенные Штаты Америки продолжат внимательно наблюдать за отводом военных сил Российской Федерации от границ Украины, ведь еще рано утверждать, что российские войска отведены.

Как передает Укринформ, об этом во время брифинга в Министерстве обороны США сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Без углубления в детали, ведь мы не можем здесь говорить об информации разведки, мы видели некоторый отвод части российских войск от Украины ... но ещё рано говорить и достоверно верить тому, что, по словам России, это были военные учения, и они уже закончились, и они всех возвращают», - сказал официальный представитель.

Подытоживая, Кирби уверил, что «мы собираемся продолжать очень пристально следить за этим (отводом войск РФ от Украины. - Ред.)».

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.
ForUm

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