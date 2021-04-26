В Киеве за нарушение карантинных ограничений закрыли рестораны «Редкая птица» на ул. Бассейной, 1/2 и «Holy Burger» на ул. Шота Руставели, 16, сообщила пресс-служба КГГА.

Группы контроля, работающие в составе работников Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, сотрудников Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и ГУ Национальной полиции проверили 20 ночных заведений на соблюдение карантинных требований.

На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 24 протокола по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а заведение ждет штраф от 34 до 170 тысяч.

Как сообщал ForUm, на прошлых выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов из-за нарушений требований карантина.