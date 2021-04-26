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За выходные полицейские Киева проверили 793 объекта хозяйственной деятельности с целью соблюдения карантинных требований.

По данным пресс-службы столичного главка, в ходе проверки правоохранители выявили нарушения в развлекательных заведениях, которые несмотря на запрет в рамках усиления противоэпидемических мероприятий принимали посетителей.

Так, в течение субботы полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований. Среди субъектов хозяйственной деятельности такие развлекательные заведения как «Авалон», «Росток», «Редкая птица», ресторан «Голосеевский двор», работали, несмотря на запрет, и принимали гостей. Полицейские прекратили работу заведений, зафиксировали факты нарушения карантинных требований и составили административные материалы на руководителей и посетителей.

За невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, посетителей - 81 постановление.

Всего за сутки было составлено 34 протокола и 209 постановлений.

Как сообщал ForUm, на прошлых выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов из-за нарушений требований карантина.
ForUm

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