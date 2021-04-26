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Спасатели в течение воскресенья, 25 апреля, продолжили поиски 40-летнего киевлянина, который заблудился в Карпатах 13 февраля, сообщило Управление ГосЧС в Закарпатской области.

Учитывая, что снежный покров в горной местности сошел, спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист.

Наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники, среди которых вездеход Богун.

Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева. Для воздушного мониторинга территории был привлечен беспилотный летательный аппарат.

Поисковые группы обследовали склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура. К сожалению, пропавшего гражданина не нашли.

Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гимба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители Киева). 14 февраля в 11.30 одного туриста нашли.
ForUm

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