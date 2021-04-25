Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку. Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов.

Об этом он объявил в ходе обращения к народу, передает armeniasputnik.am .

Отметим, по законодательству Армении проведение внеочередных выборов возможно только после отставки премьера и провала двух попыток избрания нового главы правительства.

«Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку», - заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов. По его словам, эти внеочередные выборы важны тем, что в прошлом году Армения прошла через серьезные испытания.

Напомним, 25 февраля глава Генштаба Армении призвал Пашиняна подать в отставку, а премьер, в свою очередь, обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота. Президент Армении отказался уволить главу Генштаба.