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Штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии, появился в Чехии. Об этом сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения Чехии Петер Аренбергер, передает Novinky.cz.

Этот штамм был обнаружен в городе Градец-Кралове (восточная часть Чехии) у студентки, которая прибыла из Индии. Медики приняли необходимые меры для прекращения передачи инфекции, распространение которой, по словам главы Минздрава, было ограничено действующими в стране санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, включая временный запрет очного обучения в вузах.

Напомним, в Раде призвали украинцев готовиться к четвертой волне COVID-19.
ForUm

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