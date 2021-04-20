Украине нужно готовиться к четвертой волне COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Еще не завершилась третья волна коронавируса, а нам нужно готовиться к четвертой. Традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью. Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса», – написал он.

По словам нардепа, в Индии недавно обнаружили «индийский» штамм, в состав которого входят две мутации вируса. «Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее «британского» и «южно-африканского». В первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после болезни. Украинские эпидемиологи проанализировали 1200 случаев повторного заражения ковидом. Выводы неутешительны: чаще всего люди заражались через 3-4 месяца, иногда - 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца», – подчеркнул Радуцкий.

«Поэтому видим, что высокий уровень антител в организме сохраняется недолго. Те пациенты, которые недавно переболели коронавирусом, могут инфицироваться уже осенью. Единственный выход предупредить четвертую волну коронавируса - значительно ускорить темпы вакцинации. Израиль, США, Великобритания планируют провести прививки всего взрослого населения уже через несколько месяцев. Украина может не успеть провакцинировать граждан до конца года», – подытожил он.

Напомним, 14 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина преодолела пик третьей волны пандемии коронавируса.