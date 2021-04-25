Политика президента РФ Владимира Путина направлена на восстановление Российской империи. Об этом польский министр обороны Мариуш Блащак заявил на польском Радио 24.

«На восточном фланге НАТО союзнические войска. Есть американские войска в Польше, британские войска, румынские и хорватские войска, мы в Латвии, мы присутствуем в Румынии. Мы показываем, что мы компактные, подготовлены и солидарны друг с другом. Так мы сдерживаем возможного агрессора», — заявил министр Блащак, комментируя тревожный рост напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Глава Минобороны подчеркнул, что Польша внимательно следит за тем, что происходит на границе Украины и России. По его словам, события на украино-российской границе вызвали интерес и беспокойство в Польше. — “Несомненно, политика президента (Владимира) Путина направлена на восстановление Российской империи”, — сказал Блащак, напомнив, что сегодняшняя Россия охотно ссылается на советские времена.

Напомним, Польша объявила трех российских дипломатов персонами non grata.