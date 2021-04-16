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Польша объявила трех российских дипломатов персонами non grata.

В этой связи в МИД РП в четверг вызвали посла РФ в Польше, сообщает Укринформ со ссылкой на польское внешнеполитическое ведомство.

«Послу вручена дипломатическая нота, в которой есть информация о признании персонами non grata трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве. Основанием для такого решения было нарушение этими лицами условий дипломатического статуса и совершение действий в ущерб Польше», - говорится в заявлении.

Как отмечается, Польша полностью солидаризируется с решениями, принятыми США 15 апреля, касающимися политики в отношении России.

В МИД РП отметили, что совместные и согласованные союзнические решение являются «наиболее подходящей реакцией на неприязненные действия России».

Как сообщалось, президент США Джо Байден 15 апреля формально сообщил Конгрессу о введении в стране чрезвычайного положения в связи со злонамеренной деятельностью российского правительства.

Также в четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.
ForUm

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