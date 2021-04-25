За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7930 человек зафиксирован 231 летальный случай, 6574 пациента выздоровели. Всего за сутки сделали 54 270 тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 25 апреля.
На выходных показатель заболеваемости традиционно снизился. Впервые за шесть дней количество тех, кто выздоровел, меньше числа выявленных случаев COVID-19.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 330 случаев;
Винницкая область — 119 случаев;
Волынская область — 228 случаев;
Днепропетровская область — 1034 случая;
Донецкая область — 582 случая;
Житомирская область — 277 случаев;
Закарпатская — 34 случая;
Запорожская область — 252 случая;
Ивано-Франковская область — 65 случаев;
Киевская область — 441 случай;
Кировоградская область — 186 случаев;
Луганская область — 52 случая;
Львовская область — 294 случая;
Николаевская область — 350 случаев;
Одесская область — 481 случай;
Полтавская область — 187 случаев;
Ровенская область — 255 случаев;
Сумская область — 409 случаев;
Тернопольская область — 220 случаев;
Харьковская область — 954 случая;
Херсонская область — 225 случаев;
Хмельницкая область — 341 случай;
Черкасская область — 247 случаев;
Черновицкая область — 115 случаев;
Черниговская область — 252 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Одесская область с 25 апреля выйдет из "красной" зоны карантина.
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