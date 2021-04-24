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Одесская область с 25 апреля выйдет из "красной" зоны карантина. Там будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в субботу, 24 апреля.

По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "желтого" уровеня эпидемической опасности», – говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили почти 13 тысяч случаев коронавируса. Одесская область среди лидеров – 841 заболевший.
ForUm

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