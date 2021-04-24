Госдепартамент вызвал временного поверенного в делах России в США в пятницу, 23 апреля. Темой разговора стали «дестабилизирующие действия Москвы» в евроатлантическом регионе.

Об этом сообщило посольство РФ в Соединенных Штатах.

Так, Госдеп США продемонстрировал полную поддержку Чехии, которая подозревает Главное управление Генштаба России в причастности к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Со своей стороны посольство РФ в США заявило, что их дипломат отрицал все обвинения.

«Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепе США, чтобы решительно отвергнуть безосновательные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в евроатлантическом регионе», — говорится в сообщении.