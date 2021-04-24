За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 711 человек, зафиксировано 392 летальных исхода, 13 687 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 92 136 тестов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 24 апреля.

В Украине уже пятые сутки подряд количество тех, кто выздоровел от COVID-19, превышает число выявленных заболеваний. Накануне выздоровело рекордное число пациентов за все время пандемии — 18 964.

Всего за все время пандемии в Украине заболел 2 017 341 человек, из них 1 565 954 выздоровели, летальных случаев — 42 092.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 1027 случаев;

Винницкая область — 332 случая;

Волынская область — 346 случаев;

Днепропетровская область — 1268 случаев;

Донецкая область — 754 случая;

Житомирская область — 288 случаев;

Закарпатская — 219 случаев;

Запорожская область — 621 случай;

Ивано-Франковская область — 123 случая;

Киевская область — 815 случаев;

Кировоградская область — 197 случаев;

Луганская область — 255 случаев;

Львовская область — 747 случаев;

Николаевская область — 299 случаев;

Одесская область — 841 случай;

Полтавская область — 641 случай;

Ровенская область — 518 случаев;

Сумская область — 370 случаев;

Тернопольская область — 268 случаев;

Харьковская область — 964 случая;

Херсонская область — 201 случай;

Хмельницкая область — 479 случаев;

Черкасская область — 592 случая;

Черновицкая область — 166 случаев;

Черниговская область — 380 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Украина занимает второе место по смертности от COVID-19 в Европе.