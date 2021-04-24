За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 711 человек, зафиксировано 392 летальных исхода, 13 687 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 92 136 тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 24 апреля.
В Украине уже пятые сутки подряд количество тех, кто выздоровел от COVID-19, превышает число выявленных заболеваний. Накануне выздоровело рекордное число пациентов за все время пандемии — 18 964.
Всего за все время пандемии в Украине заболел 2 017 341 человек, из них 1 565 954 выздоровели, летальных случаев — 42 092.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 1027 случаев;
Винницкая область — 332 случая;
Волынская область — 346 случаев;
Днепропетровская область — 1268 случаев;
Донецкая область — 754 случая;
Житомирская область — 288 случаев;
Закарпатская — 219 случаев;
Запорожская область — 621 случай;
Ивано-Франковская область — 123 случая;
Киевская область — 815 случаев;
Кировоградская область — 197 случаев;
Луганская область — 255 случаев;
Львовская область — 747 случаев;
Николаевская область — 299 случаев;
Одесская область — 841 случай;
Полтавская область — 641 случай;
Ровенская область — 518 случаев;
Сумская область — 370 случаев;
Тернопольская область — 268 случаев;
Харьковская область — 964 случая;
Херсонская область — 201 случай;
Хмельницкая область — 479 случаев;
Черкасская область — 592 случая;
Черновицкая область — 166 случаев;
Черниговская область — 380 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Украина занимает второе место по смертности от COVID-19 в Европе.
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