также в разделеОбщество
Креминь требует отзывать депутатов, систематически нарушающих языковой закон 7
В Словении реконструировали памятник украинским воинам 10
Чиновников Госгеокадастра разоблачили на хищении десятков тысяч га земель 5
Украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту 8
Завтра в Украине возможен мокрый снег 8
Генерал об анонсированном отводе войск РФ: Успокаиваться не надо 13
Гражданина РФ подозревают в присвоении 2,6 млн при ремонте дорог на Киевщине 9
Житель Львовщины собирал данные сотрудников СБУ для России 9
Государство выплатит более 1,7 млн в случае смерти из-за COVID-вакцинации 12
СБУ предотвратила вывоз за границу оборудования для военных кораблей 20
Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине повесился в СИЗО 19
Черноморский флот вернул корабли на базы после учений в Крыму 19
Разведка: Боевики планируют фейковое наступление и теракт в церкви на Пасху 57
СМИ узнали об отмене заседания СНБО в пятницу 7
В Украине ежедневно регистрируют около 570 случаев домашнего насилия 8
Навальный прекратил голодовку 13
Суд отменил заочный арест экс-замглавы СБУ Нескоромного 17
В Украину не пустили известного российского блогера 20

За минувшие сутки в мире диагностировали более 884 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Турции. Украина занимает 10 место в мире, 3 в Европе.

В частности, в Индии зафиксировали более 332 тысяч новых инфицирований, в США – более 67 тысяч, а в Турции – более 54 тысяч случаев. Отметим, что Индия переживает вторую и более серьезную волну пандемии, в больницах ощущается острая нехватка кислорода.

Как свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers, по состоянию на утро, 23 апреля, Украина оказалась на втором месте по смертности от коронавируса среди стран Европы. За минувшие сутки скончались 470 человек, передает УНИАН.

Лидером в рейтинге стала Польша с 694 летальными случаями от COVID-19 за сутки.

Также много смертей зафиксировали в Италии – 360, Германии – 311, Франции – 283, Венгрии – 214, Румынии – 150 и Испании – 132. Всего в Европе в течение суток, 22 апреля, от коронавируса умерли 3623 человека.

С начала пандемии зафиксировали 989 869 летальных исходов.

За все время пандемии излечились от недуга 123 308 006 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 апреля зафиксировано 14277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
15
Теги